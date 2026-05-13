Беглов сообщил о росте на 40% производства кораблей и БПЛА в Петербурге

На верфях Санкт-Петербурга сейчас строится более 40 кораблей и судов, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, по сравнению с прошлым годом на 40% увеличилось производство в этом секторе машиностроительного комплекса, также выросло производство летательных аппаратов, включая беспилотные военные машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Беглов выступил перед Законодательным собранием города с отчетом о деятельности правительства за 2025 год. Он рассказал, что заказчикам было передано семь кораблей и судов. Также в прошлом году индекс промышленного производства в городе увеличился на 5,4%, что в четыре раза выше, чем в среднем по России.

«Сегодня на верфях города строится более 40 кораблей и судов. Подписан рекордный контракт на модернизацию Северной верфи на 300 миллиардов рублей»,— отметил губернатор (цитата по «РИА Новости»).

По оценке Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), средний возраст гражданских судов в России составляет 38 лет. В эту категорию попадает более половины действующего крупно- и среднетоннажного флота, что несет угрозу безопасности навигации и экологические риски. Из-за этого в 2025 году глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить использование технически и морально устаревшего флота.

О судостроительной отрасли Петербурга — в материале «Ъ» «Новые верфи и ветхий флот».