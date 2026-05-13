Пяти футболистам сборной Ирака не выдали визы перед чемпионатом мира

Пять игроков сборной Ирака не получили въездные визы в США для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает агентство Shafaq News.

В визах было отказано Ибрагиму Байешу, Моханаду Али, Заиду Тахсину, Хайдеру Абдулкариму и Али аль-Хамади. Член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замили сообщил, что причины такого решения неизвестны. Также он назвал этих футболистов «ключевыми игроками» команды. Господин аль-Замили уточнил, что иракская сторона направит обращение в Международную федерацию футбола (FIFA).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Ирака сыграет с командами Франции, Норвегии и Сенегала.

Иракцы впервые за 40 лет квалифицировались на чемпионат мира. На первенстве 1986 года в Мексике сборная не смогла преодолеть групповой этап, проиграв все три матча.

