Красно-коричневые стоки с мясокомбината затопили улицу белгородского села

В середине марта на Центральной улице села Бабанинка Старооскольского городского округа в Белгородской области произошел порыв канализационного коллектора, в результате чего красно-коричневые стоки с резким запахом разлились по проезжей части и прилегающим участкам. Причиной загрязнения стала недостаточная очистка сточных вод расположенного поблизости ООО «Обуховский мясокомбинат». Об этом 12 мая сообщили в Старооскольской городской прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены. Коллектор был отремонтирован. Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре. Кроме того, должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности по статье о несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий (ст. 8.1 КоАП РФ). Суд назначил штраф в размере 4 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Обуховский Мясокомбинат» было зарегистрировано в Белгородской области в июле 2003 года. Основной профиль деятельности — производство мяса в охлажденном виде. Уставный капитал предприятия составляет 17 млн руб. Генеральным директором с ноября 2007-го является Александр Мелехин. Он же выступает единственным учредителем фирмы. В 2025 году выручка мясокомбината составила 5,89 млрд руб., что на 4,1% больше, чем в 2024-м (5,65 млрд). Однако чистая прибыль снизилась вдвое — с 84,1 до 42 млн руб. По объемам выручки компания заняла седьмое место в регионе и 129-е по стране в своей отрасли.

Ранее Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку строительства завода по производству лимонной кислоты ООО «Цитрон» в Аннинском районе Воронежской области, по итогам которой сообщило о нарушениях. В частности, по данным ведомства, фирма «не уведомила федеральные органы исполнительной власти о начале строительства объекта 1-й категории, что является серьезным нарушением российского законодательства».

Денис Данилов