Ветерану СВО предложили стать замглавы администрации Якшур-Бодьинского района
Участник спецоперации Алексей Ашпалатов получил предложение стать замглавы администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Об этом в Мах сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.
«Он сам был на передовой. На боевом задании спас несколько жизней другим военнослужащим. За проявленный героизм удостоен медалей Суворова и участника СВО»,— написал он.
Алексей Ашпалатов является участником программы «СВОй резерв18». После бизнес-акселератора он и его супруга открыли ветклинику в селе Ягул.
Напомним, в апреле другой ветеран СВО Станислав Малков стал замглавы Увинского района.