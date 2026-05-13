Ветерану СВО предложили стать замглавы администрации Якшур-Бодьинского района

Участник спецоперации Алексей Ашпалатов получил предложение стать замглавы администрации Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Об этом в Мах сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

Фото: Александр Журавлев, Мах

«Он сам был на передовой. На боевом задании спас несколько жизней другим военнослужащим. За проявленный героизм удостоен медалей Суворова и участника СВО»,— написал он.

Алексей Ашпалатов является участником программы «СВОй резерв18». После бизнес-акселератора он и его супруга открыли ветклинику в селе Ягул.

Напомним, в апреле другой ветеран СВО Станислав Малков стал замглавы Увинского района.