Участник СВО Станислав Малков станет замглавы Увинского района Удмуртии

Участника СВО Станислава Малкова назначат заместителем главы Увинского района Удмуртии по вопросам взаимодействия с ветеранами боевых действий и членами их семей. Об этом в Telegram сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев.

«Сегодня он принял предложение от будущего руководителя и наставника Владимира Головина. Станислав Евгеньевич проходил практику в администрации района в рамках программы “СВОй резерв18”»,— написал господин Журавлев.

Станислав Малков окончил омское командное училище, подполковник. Награжден орденом Мужества и медалью Жукова.