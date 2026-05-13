В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике до 17 июня

Власти Приднестровья продлили до 17 июня действие режима чрезвычайного положения в экономике, введенного из-за дефицита газа. Верховный совет непризнанной республики утвердил соответствующий указ президента.

«Из-за сокращения поставок природного газа в республику ситуация в экономике остается непростой, — сообщили в парламенте Приднестровья. — Социально-экономические показатели продолжают ухудшаться».

Режим чрезвычайного экономического положения ввели в Приднестровье 18 декабря прошлого года. В регионе остановили работу промышленные предприятия, ввели веерные отключения электричества. Ранее режим вводили с октября 2022 года по апрель 2023-го, с декабря 2024-го по 31 августа 2025 года.