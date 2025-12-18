В Приднестровье введено чрезвычайное экономическое положение из-за нехватки газа

В Приднестровье на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение (ЧЭП) для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного совета республики.

«На территории Евросоюза снижены темпы проведения расчетных операций, из-за чего возникают риски необеспеченности газом нашей республики»,— указано в публикации. В пресс-службе сообщили, что для восстановления штатного режима поставок газа принимаются все возможные меры. Подача газа для промышленных предприятий в республике ограничена.

Правительство Приднестровья должно разработать и утвердить план мероприятий для уменьшения риска для жизнедеятельности населения и государства. Минфин республики сможет принимать решения об отказе в выделении средств из бюджета, не отнесенных на те цели, которые обеспечивают «непосредственное выполнение первоочередных, жизненно важных задач, необходимых для выполнения основных функций государства», следует из сообщения.

Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье вводили с октября 2022 года по апрель 2023-го из-за сокращения поставок газа. По аналогичным причинам ЧЭП действовал в республике с декабря 2024-го по 31 августа 2025 года.