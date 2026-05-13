Архитекторы показали, как выглядит новая штаб-квартира ТМК в Екатеринбурге

Московское бюро Syntaxis представило проект новой штаб-квартиры Трубной металлургической компании (ТМК), расположенной в 12-этажном бизнес-центре в центре Екатеринбурга. Общая площадь офиса составляет 7943 кв. м. Напомним, ТМК переехала в здание на ул. Сакко и Ванцетти, 67, где раньше располагалась штаб-квартира Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Компания переехала в здание несколько месяцев назад.

«Руководство Трубной металлургической компании поставило перед Syntaxis задачу создать комфортный мультифункциональный офис, не привязанный к быстрой смене дизайн-трендов. Характер делового пространства демонстрируется через отсутствие перегруженности, визуального шума и лишних жестов»,— прокомментировали в бюро.

Архитекторы адаптировали круглую планировку под деловые нужды, используя скругления для объединения интерьеров. На первых двух этажах размещены общественные зоны, включая открытый хаб и многофункциональный зал для мероприятий, доступный для сотрудников и посетителей города. Рабочие этажи с третьего по двенадцатый выполнены в формате open-space с закрепленными рабочими местами.

«В основе данного проекта лежит идея концептуальной антитезы. С одной стороны, нам было важно сделать современный, но спокойный и универсальный офис для крупной компании. С другой стороны, сложная геометрия и вертикальная структура здания потребовали нестандартной работы с пространством и навигацией. Также нам было важно было ненавязчиво, но интуитивно понятно продемонстрировать характер компании и ее связь с регионом»,— прокомментировал партнер архитектурного бюро Syntaxis Алексей Зародов.

ПАО «ТМК» — промышленно-инжиниринговая компания, ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов в России. Изготавливает трубы из специальных сталей и сплавов, трубопроводные системы и другую продукцию для нефтегазовой, энергетической и химической промышленности, машиностроения и строительства. Компания располагает нефтесервисными предприятиями («ТМК Нефтегазсервис»), занимается ремонтом труб, нарезкой резьбы, управляет складскими запасами и изготавливает скважинное оборудование. Бывшим бенефициаром компании является Дмитрий Пумпянский.

Отметим, что штаб-квартира ТМК ранее находилась только в Москве, а в Екатеринбурге у нее имелись офисы. Как ранее заявляли в самой компании, в новой штаб-квартире будет консолидирована большая часть подразделений, ранее размещавшихся на разных площадках: коммерческие, закупочные, технические и другие службы. Также здесь расположится учебная база корпоративного университета.

Мария Игнатова