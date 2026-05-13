В Минпромторге уточнили, кто получит «кешбэк» за вывод на рынок инновационных лекарств

Российские разработчики «первых в классе» лекарств смогут получить 2,5 млрд руб. в качестве компенсации за финальную фазу клинических исследований лекарства. Об этом рассказала на Российском фармацевтическом форуме им. Семашко замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева.

Инициатива давать фармкомпаниям «кешбэк за успех» широко обсуждается с начала 2026 года. Предполагалось, что право на такую компенсацию получат компании, которые выводят на рынок «первые в классе» лекарства, а также препараты, которые превосходят существующие по эффективности, «лучшие в классе». Однако госпожа Приезжева отметила, что пока меры поддержки коснутся только «первых в классе» лекарств.

Как ранее уточняли в Минпромторге, механизм почти доработан. Первый отбор проектов может пройти уже в середине 2026 года.

Виктория Колганова, Санкт-Петербург