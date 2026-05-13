40-летний Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией»

Немецкий голкипер Мануэль Нойер согласовал новый контракт с мюнхенским футбольным клубом «Бавария». Об этом сообщает Sky Sport.

По данным источника, новое соглашение рассчитано на один сезон. Ожидается, что зарплата 40-летнего Нойера будет снижена. Подписание контракта состоится в ближайшее время.

Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с клубом он завоевал 32 титула, в том числе 13 раз выиграл чемпионат Германии и дважды стал победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне голкипер провел 36 матчей в различных турнирах. На его счету 39 пропущенных голов и 11 игр на ноль. В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира (2014).

