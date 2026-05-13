После схода с рельсов электрички на участке под Белгородом остановили движение

Движение на участке в Белгородской области, где сошел пригородный поезд, временно приостановлено. На место направлен восстановительный поезд, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

По данным ЮВЖД, железнодорожное полотно было повреждено «в результате внешнего воздействия». В пресс-службе подтвердили, что один пассажир поезда получил травмы и был доставлен в больницу.

ЧП случилось сегодня утром. Электропоезд следовал по маршруту Разумное—Томаровка. Машинист был вынужден экстренно затормозить, в результате чего половина вагона сошла с рельсов. В поезде было 15 человек. На место прибыли саперы Минобороны.