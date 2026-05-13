В Белгородской области сошла с рельсов электричка

В Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту Разумное—Томаровка. Причиной стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Пострадал один человек.

Губернатор Вячеслав Гладков изначально сообщил, что железнодорожное полотно могло быть повреждено из-за детонации взрывного устройства. Позднее он отредактировал свой пост в Telegram и написал, что отсутствие железнодорожного полотна «могло быть вызвано повреждениями».

ЧП случилось в Яковлевском округе. Машинист был вынужден экстренно затормозить. Из-за этого половина вагона сошла с рельсов. В поезде было 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Ее доставят в городскую больницу №2 Белгорода. На месте работают оперативные службы, в том числе саперы Минобороны России.