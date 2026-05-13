Российские тхэквондисты пропустят чемпионат Европы из-за проблем с визами

Сборная России по тхэквондо не выступит на чемпионате Европы в Германии из-за невыдачи виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ни у кого из наших спортсменов нет на руках паспортов с шенгенскими визами, дающими право на въезд в Германию. Документы на оформление виз были поданы еще в начале апреля, однако все паспорта до сих пор находятся в консульстве Германии в Москве»,— приводит агентство слова собеседника.

Турнир проходит в Мюнхене с 11 по 14 мая. По данным ТАСС, в соревнованиях должны были принять участие 16 российских спортсменов, в том числе олимпийский чемпион Владислав Ларин и чемпионка мира Лилия Хузина.

31 января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских спортсменов, включая юниоров, к международным соревнованиям под национальной символикой. Чемпионат Европы в Германии должен был стать для взрослых тхэквондистов первым за четыре года стартом с флагом и гимном.

Таисия Орлова