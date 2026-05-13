Опубликована программа «Ночи музеев — 2026» в Нижнем Новгороде

Всероссийская акция «Ночь музеев» в 2026 году пройдет 16 мая. К ней присоединятся 45 площадок Нижнего Новгорода. Они подготовили более 500 мероприятий, объединенных темой «Родное», сообщили в мэрии.

Акция начнется в 16:00. Большая часть учреждений будет открыта до 22:00, жители и гости города смогут посетить их бесплатно. На отдельные события нужно регистрироваться.

В частности, Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал) предложит гостям заново открыть для себя свет, цвет, звук, чудо и тепло детских впечатлений, из которых рождается чувство родного. Посетители смогут поучаствовать в дворовых играх, диджей-сете, уличном кинопоказе, мастер-классах и арт-медиациях.

Нижегородский художественный музей (НГХМ) подготовил музыкальные концерты, театрализованные представления и премьеру спектакля по экспозициям «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» и «Искусство XX века».

Музей-заповедник «Щелоковский хутор» приглашает на экскурсии, крестьянские игры, сказки народов нижегородского Поволжья, мастер-классы по кузнечному делу и народному костюму и площадку реконструкторов. С 15:30 от площади Горького в музей будут ходить бесплатные шаттлы.

Также к «Ночи музеев» в этом году присоединятся Нижегородский музей-заповедник, Русский музей фотографии, Музей А.М. Горького, «Академия Маяк», Музей моды и портновского искусства им. Н.П. Ламановой, синагога, планетарий им. Г.М. Гречко, фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель», открытая площадка «Паровозы России», галерея фарфоровых кукол «Хрупкие мечты», музей ННГУ «Плоды ума», Музей А.Д. Сахарова, Дворец бракосочетания Автозаводского района, метрополитен, музей истории завода «Красное Сормово» и другие учреждения.

Посмотреть полную программу и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте ночьмузеев.рф.

«Ночь музеев» проходит в Нижегородской области с 2006 года. В 2022 году мероприятия акции посетили около 143 тыс. участников, в 2023 году — 254 тыс., в 2024 — 96 тыс., в 2025 — 130 тыс.

Елена Ковалева