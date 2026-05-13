В Бодайбо повторно остановили подачу воды из-за завоздушивания системы

В городе Бодайбо на севере Иркутской области в ночь на 13 мая из-за нехватки давления и завоздушивания системы центрального водоснабежения была вновь остановлена подача воды в сеть. Накануне глава Бодайбинского района Евгений Юмашев отчитался о восстановлении работы плавучей водозаборной станции «Роса», которая вышла из строя 10 мая из-за последствий ледохода на реке Витим.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что в настоящее время специалисты заполняют систему водоснабжения. Запуск насосной станции и подача воды в котельные ожидается «как только станет возможным», утверждает губернатор. Сейчас в городе осуществляется подвоз воды по заявкам жителей. Бутилированную воду развозят социально незащищенным слоям населения.

По информации господина Кобзева, в Бодайбо после прохождения ледохода установят новую плавучую насосную станцию «для недопущения подобных ситуаций». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Евгения Юмашева, жителям Бодайбо произведут перерасчет платы за водоснабжение.

В Бодайбо до конца недели приостановлена работа детских садов. Школы переведены на дистанционное обучение. Планируется, что 18 мая образовательные организации начнут работать в штатном режиме.

Влад Никифоров, Иркутск