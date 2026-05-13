В Камбодже двоих россиян задержали по делу о кибермошенничестве

Суд в Пномпене предъявил обвинения 38 иностранцам в организации преступного сообщества. По версии следствия, его участники занимались онлайн-мошенничеством, сообщает местная газета Khmer Times. В числе обвиняемых — двое россиян, 25 граждан Китая и 11 камбоджийцев.

Судебный ордер был выписан 10 мая. Согласно ему, фигурантам вменяют «мошенничество с использованием технологических систем в составе организованного преступного сообщества», а также «содействие преступникам». Обвиняемым грозит от трех до десяти лет лишения свободы и штраф до 100 млн риелей (почти $25 тыс.) каждому.

Иностранцы были задержаны во время рейдов, направленных против центров онлайн-мошенничества. В частности, в конце апреля в приграничном городе Пойпет задержали более 400 иностранных граждан, предположительно, также занимавшихся онлайн-мошенничеством. Полиция изъяла у них компьютеры и мобильные телефоны. Еще 22 подозреваемых были задержаны в Пномпене после обыска в квартире, арендованной группой китайцев.

В феврале правоохранительные органы Камбоджи за несколько недель пресекли работу и закрыли почти 200 мошеннических колл-центров. Были арестованы 173 организатора и координатора центров, отметил глава камбоджийской комиссии по борьбе с онлайн-мошенничеством. Кроме того, из страны депортировано 11 тыс. иностранных работников — многих из них заманивали в центры обманом, а потом удерживали угрозами.