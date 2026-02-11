Власти Камбоджи закрыли почти 200 мошеннических колл-центров

Правоохранительные органы Камбоджи за последние несколько недель пресекли работу и закрыли почти 200 мошеннических колл-центров. Об этом представитель правительства сообщил агентству Reuters.

В рамках совместных операций армии и полиции арестованы 173 организатора и координатора центров, отметил глава камбоджийской Комиссии по борьбе с онлайн-мошенничеством. Кроме того, из страны депортировано 11 тыс. иностранных работников — многих из них заманивали в центры обманом, а потом удерживали угрозами.

При операции против одного из крупнейших скам-центров, так называемого комплекса казино My Casino, несколько тысяч его сотрудников сбежали при появлении полиции и военных. «Во всей провинции у нас всего около 1 тыс. полицейских и около 300 военнослужащих. Даже объединив эти силы, мы не могли остановить их (сбежавших сотрудников.— “Ъ”) — ведь их было от 6 тыс. до 7 тыс. человек»,— говорили представители местной полиции.

Евгений Хвостик