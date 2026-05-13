Евгений Корешков покинул пост главного тренера «Трактора»

Евгений Корешков покинул пост главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Специалист возглавил «Трактор» в декабре, подписав контракт до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этом посту Евгений Корешков сменил канадца Бенуа Гру, который в прошлом году впервые за 12 лет вывел челябинцев в финал Кубка Гагарина.

«Трактор» завершил регулярный чемпионат на шестом месте Восточной конференции КХЛ. В play-off команда не смогла пробиться дальше первого раунда, уступив казанскому «Ак Барсу» в серии до четырех побед со счетом 1:4.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что должность главного тренера «Трактора» займет американец Скотт Гордон, ранее руководивший клубами Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерс». Генеральный директор челябинской команды Иван Савин подтвердил эту информацию «РБ Спорт». По его словам, стороны «достигли договоренности, сейчас остались лишь финальные штрихи».

Таисия Орлова