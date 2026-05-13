Суд заочно арестовал экс-главу подросткового отряда «Надежда» Штейнберга

Преображенский районный суд Москвы 12 мая заочно арестовал бывшего руководителя московского подросткового отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы. Подробности дела не уточняются.

Ефим Штейнберг (2024 год)

Фото: Администрация города Шатура Ефим Штейнберг (2024 год)

Ефима Штейнберга объявили в розыск в апреле 2026 года. В декабре 2025 года Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что несколько воспитанников «Надежды» обвинили воспитателя в растлении. По словам свидетелей, глава отряда поддерживал сексуальные отношения с несколькими мальчиками из отряда. Источники канала утверждали, что педагог прекращал отношения с детьми, когда им исполнялось 16 лет. Руководство подросткового отряда отрицало все обвинения в адрес Ефима Штейнберга.

Ефим Штейнберг создал отряд «Надежда» в октябре 1960 года. Изначально отряд действовал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы, в 1990 году он вошел в состав «Союза пионерских организаций». Согласно информации с сайта организации, ежегодно в отряд входят более 100 мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 18 лет.

