Бывший глава отряда для подростков Штейнберг, которого обвиняли в педофилии, объявлен в розыск

МВД объявило в федеральный розыск педагога и основателя московского подросткового отряда «Надежда» Ефима Штейнберга. Соответствующая карточка появилась в базе данных ведомства. Воспитателя разыскивают по статье УК, конкретное основание в карточке не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация города Шатура Фото: Администрация города Шатура

Отряд «Надежда» существует с октября 1960 года. 30 лет он действовал как пионерский штаб Куйбышевского района Москвы. С 1990 года он входит в состав некоммерческого «Союза пионерских организаций». Ежегодно в состав отряда попадает более 100 мальчиков и девочек с 10 до 18 лет, отмечается на сайте департамента образования столицы. 81-летний Ефим Штейнберг был создателем и бессменным руководителем отряда более 60 лет. Сейчас в качестве главы организации указан Андрей Белкин.

В декабре 2025 года Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что несколько воспитанников отряда «Надежда» обвинили Ефима Штейнберга в растлении. Один из них рассказал, что столкнулся с сексуализированным насилием в возрасте около 10 лет. Очевидцы сообщали, что у руководителя отряда всегда было несколько избранных мальчиков из отряда, а когда им исполнялось 16 лет, отношения с педагогом прекращались. По информации «Осторожно, новости», подтверждено около 10 случаев насилия. Руководство отряда «Надежда» все обвинения в отношении Ефима Штейнберга отрицает.