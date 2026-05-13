Замгубернатора Белгородской области Зайнуллина уволили из-за утраты доверия

Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин освобожден от занимаемой должности, сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона. Увольнение связано с утратой доверия.

Рустэм Зайнуллин (2025 год)

Фото: Единая Россия Рустэм Зайнуллин (2025 год)

Как уточнил собеседник агентства, господина Зайнуллина уволили еще 21 апреля. Он работал в правительстве Белгородской области с 2021 года: сначала советником, потом заместителем губернатора. Курировал департамент имущественных и земельных отношений региона. 6 мая «Ъ-Черноземье» писал, что информация о нем пропала с сайта департамента, а в базе данных Rusprofile указано, что он «больше не является лицом, которое может действовать без доверенности» от лица ведомства.

В июне 2025 года Рустэма Зайнуллина арестовали по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным Генпрокуратуры, он получал коррупционные доходы при выполнении госконтрактов на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области. Ущерб достигал 32 млн руб. В апреле текущего года статью о мошенничестве из обвинения против господина Зайнуллина исключили. Ему вменили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).