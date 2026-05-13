Шайба Павла Дорофеева в овертайме принесла «Вегасу» победу в матче play-off НХЛ

«Вегас Годден Найтс» на своем льду обыграл «Анахайм Дакс» в овертайме пятого матча второго раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Автором победной шайбы стал российский нападающий Павел Дорофеев. Также он отличился в первом периоде, реализовав численное преимущество. Форвард вышел на первое место в снайперской гонке текущего play-off — всего на его счету семь голов. Лидерскую позицию он делит с Логаном Станковеном («Каролина Харрикейнс»), Мэттом Болди («Миннесота Уайлд») и своим одноклубником Бреттом Хауденом.

Кроме Дорофеева в составе «Вегаса» отличился Томаш Гертл. У «Анахайма» голы забили Беккетт Сеннеке и Олен Зеллвегер.

В серии до четырех побед со счетом 3:2 лидирует «Вегас». Шестой матч противостояния пройдет в ночь на 15 мая на льду «Анахайма».

В другом матче дня «Буффало Сейбрс» сравнял счет в серии против «Монреаль Канадиенс» — 2:2. В четвертом матче американский клуб одержал победу — 3:2. У хозяев отличились Маттиас Самуэльссон, Тейдж Томпсон и Зак Бенсон. У гостей шайбы забросили Алекс Ньюхук и Коул Кофилд. Российский форвард Иван Демидов отметился результативной передачей.

