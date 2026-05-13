Главы компаний обсудили с главой Екатеринбурга меры поддержки участников СВО

Члены Совета директоров и предприятий Екатеринбурга и мэр Алексей Орлов в ходе заседания обсудили меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, сообщили в городской администрации.

«Знаю, что многие из вас реализуют собственные программы помощи, участвуют в отправке гуманитарных грузов, трудоустраивают и сопровождают военнослужащих и членов их семей. Благодарю вас за гражданскую позицию и ответственность»,— сказал Алексей Орлов.

Он также отметил, что в Екатеринбурге работает межведомственная рабочая группа по оказанию помощи ветеранам и членам их семей. В нее входят представители мэрии, правительства Свердловской области, регионального отделения Социального фонда России, госучреждения службы занятости и государственного фонда «Защитники Отечества». Кроме того, отлажен алгоритм работы с поступающими обращениями, связанными с участниками СВО.

Во время заседания с докладами по теме также выступили заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова и руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов.

Ирина Пичурина