Медведев поздравил «всех западных друзей России» с испытаниями «Сармата»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новые испытания ракетного комплекса «Сармат». Вчера командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешных тестах нового оружия.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Поздравляю всех западных "друзей" России с успешным испытанием, — написал господин Медведев в "Максе". — Теперь вы все стали нам ближе».
Во время доклада президенту 12 мая глава РВСН заявил, что «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по поражению объектов и стратегическому сдерживанию. Владимир Путин, в свою очередь, уточнил, что мощность комплекса более чем в четыре раза превышает любой западный аналог, а дальность применения может превышать 35 тыс. км.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Сармат" вернули в график».