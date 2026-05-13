Медведев поздравил «всех западных друзей России» с испытаниями «Сармата»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новые испытания ракетного комплекса «Сармат». Вчера командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешных тестах нового оружия.

«Поздравляю всех западных "друзей" России с успешным испытанием, — написал господин Медведев в "Максе". — Теперь вы все стали нам ближе».

Во время доклада президенту 12 мая глава РВСН заявил, что «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по поражению объектов и стратегическому сдерживанию. Владимир Путин, в свою очередь, уточнил, что мощность комплекса более чем в четыре раза превышает любой западный аналог, а дальность применения может превышать 35 тыс. км.

