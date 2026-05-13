В Самаре суд рассмотрит дело о незаконном обороте сигарет на 17,8 млн рублей

Советский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении десяти членов ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

По версии следствия, в 2024 году десять членов ОПГ и иные лица приобрели, хранили, перевезли и продали немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Общее количество сигарет — 138 024 пачки. Общая стоимость составила 17,805 млн руб.

