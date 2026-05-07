В Самаре перед судом предстанут 10 участников ОПГ за незаконный оборот сигарет на 17 млн рублей

В Советский районный суд Самары направлено уголовное дело в отношении 10 участников организованной преступной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие считает, что участники группы арендовали в Самаре склады и торговые павильоны, в которых с января по июнь 2024 года хранили и продавали немаркированные табачные изделия. Из незаконного оборота изъято более 138 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 17 млн руб.

В рамках расследования дела на банковские счета участников группы на общую сумму 11 млн руб. и на автомобили общей стоимостью 14 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева