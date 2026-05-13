В Самаре огласят приговор экс-главе ГУ МЧС

Ленинский районный суд Самары вынесет приговор бывшему начальнику регионального ГУ МЧС Олегу Бойко и его предполагаемым сообщникам, обвиняемым в коррупции. Судья Анна Грицык огласит решение в 15:00 (MSK+1).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

Олегу Бойко инкриминируется получение многомиллионных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В этом же преступлении обвиняются экс-глава самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, бывший начальник регионального УФМС Игорь Дахно, экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой, бывший глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и экс-замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин.

Вместе с ними судят предпринимателей Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую, которые обвиняются в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, бывшие высокопоставленные чиновники получали незаконное вознаграждение от коммерсантов за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Прокуратура запросила для фигурантов дела наказание в виде реального лишения свободы на срок от девяти до 14 лет, штрафов и запрета занимать определенные должности.

Один из взяткодателей — бизнесмен Ян Гущин — был осужден еще в мае 2025 года по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он получил шесть лет колонии и штраф в размере 170 млн рублей. Предприниматель не смог оспорить приговор.

Георгий Портнов