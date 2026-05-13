Участники нижегородского кластера детских товаров удвоили выручку за год

Выручка участников кластера индустрии детских товаров Нижегородской области в 2025 году превысила 19 млрд руб., сообщили в региональном правительстве. По итогам 2024 года она составляла 10 млрд руб.

Министр промышленности области Максим Черкасов на Конгрессе индустрии детских товаров в Москве рассказал, что системно развивать индустрию регион начал в 2023 году. Сейчас профильный кластер насчитывает более 110 производителей одежды, мебели, гигиенических средств, бытовой химии и постельных принадлежностей. Как писал «Ъ-Приволжье», годом ранее их было 80. По словам министра, за три года суммарная выручка предприятий увеличилась более чем втрое. Кроме региональной поддержки, в 2025 году предприятия кластера получили 37,6 млн руб. по линии Фонда развития промышленности и ГосМФО.

«В Нижегородской области мы сделали акцент на том, чтобы инструменты поддержки семей одновременно создавали спрос на товары для детства нижегородских производителей. Так, сертификат «Подарок новорожденному» номиналом 20 тыс. руб. можно потратить только на продукцию нижегородских предприятий. В программе участвуют 19 местных компаний. Это две тысячи товарных позиций — от детской одежды и кроваток до гигиенических средств. Сертификаты получили уже более 15 тыс. семей — общий объем поддержки составил около 300 млн руб.», — подчеркнул Максим Черкасов.

