Глава Ямала обсудил с властями Салехарда расширение очистных систем

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с администрацией Салехарда работу очистных систем города и реконструкцию второго пускового комплекса, сообщили в правительстве региона.

Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Господин Артюхов отметил, что в Салехарде активно строятся новые микрорайоны, запланировано возведение социальных объектов — школ, спортивных сооружений. Коммуникации должны развиваться, не отставая от темпов строительства. «За счет роста столицы, увеличения числа жителей мы уже подходим к предельным параметрам работы очистных. Стоит вопрос их расширения. Он очень важный: значим и для развития города, и для экологии. Есть достаточно строгие требования, им надо соответствовать, поэтому все должно быть построено по самым современным технологиям»,— сказал глава ЯНАО.

Сейчас АО «Салехардэнерго» разрабатывает проектно-сметную документацию для реконструкции второго пускового комплекса. Мощность станции вырастет до проектных 14 тыс. куб. м в сутки, когда строительно-монтажные работы будут завершены. Благодаря этому в Салехарде появится необходимый резерв, который позволит обслуживать и подключать к централизованным сетям водоотведения новые жилые кварталы и социальные объекты в городе.

Ирина Пичурина