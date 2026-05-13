В Татарстане повторно выставят на торги квартиру пожизненно осужденного

Двухкомнатную квартиру пожизненно осужденного Игоря Птицына в Авиастроительном районе Казани повторно выставят на торги. Об этом сообщил руководитель ГУ ФССП по Татарстану Анвар Закиров в интервью «Реальному времени».

Первый аукцион прошел 23 апреля и был признан несостоявшимся. После этого стоимость недвижимости снизили с 6,4 млн до 5,5 млн руб. Деньги направят на выплаты потерпевшим.

Птицын был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу об убийствах и изнасилованиях в 2022 году. По решению суда он должен выплатить потерпевшим компенсации в размере от 1 млн до 1,2 млн руб. каждому.

Анна Кайдалова