Мэрия изымает земельный участок под многоквартирным домом в центре Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом на ул. Хохрякова, д. 35 и квартиры в нем. Двухэтажный старый дом стоит в центре Екатеринбурга рядом с ЖК «Аквамарин». Как указано в документах, ранее дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Площадь изымаемого участка составляет 593 кв. м, а площадь квартиры — 50,2 кв. м. Если собственник квартиры не даст добровольное согласие на изъятие, то мэрия намерена судиться с ним.

«В случае если собственник изымаемого жилого помещения и земельного участка не заключил соглашение по истечении трех месяцев со дня получения им проекта соглашения, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии для муниципальных нужд жилого помещения и земельного участка»,— говорится в постановлении.

