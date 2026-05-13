Волейболистка Ваганова перейдет из «Уралочки-НТМК» в турецкий «Гезтепе»

Ольга Ваганова покинет уральский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» и перейдет в турецкий «Гезтепе». Соглашение уже подписано, следует из информации в соцсетях турецкого клуба. «Удачи тебе в новом сезоне в нашей великолепной форме, Ольга»,— сказано в сообщении.

Ольга Ваганова

Фото: официальный сайт ВК «Уралочка»

Как сообщили в пресс-службе уральского клуба, доигровщица покинет «Уралочку» после сезона 2025/2026. В этом сезоне Ольга Ваганова вошла в топ-15 самых результативных игроков Суперлиги, набрав 414 очков. В ее статистике —20 эйсов, 44% эффективности на приеме, 332 очка в атаке и 62 блока.

Ее профессиональный путь в волейболе начался в УОР № 1 Екатеринбурга. К ВК «Уралочка» она присоединилась в 2018 году, четыре сезона выступала за фарм-команду клуба. Дебют Ольги Вагановой в Суперлиге состоялся в сезоне 2020/2021 в составе «Уралочки-НТМК» — после этого она закрепилась в основном составе. За восемь лет в клубе она стала чемпионом и обладателем Кубка Молодежной лиги (2019), чемпионом Международного фестиваля студенческого спорта (2023), двукратным серебряным призером чемпионата России Высшей Лиги «А» (2019, 2022), серебряным призером Кубка России (2026).

Ирина Пичурина

