Лавров заявил о попытке США убрать ЛУКОЙЛ и «Роснефть» из международного бизнеса

США целенаправленно пытаются вытеснить российские компании, в первую очередь ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) и «Роснефть» (MOEX: ROSN), с международных рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, речь идет в том числе о регионах Африки и Балканского полуострова.

Отдельно министр отметил давление США на покупателей российской нефти. «Суть которых (мер эксплуатации.—"Ъ") — заставить всех покупать не дешевую нефть у России, а дорогие нефть и сжиженный природный газ в Соединенных Штатах. Таким образом они стремятся править миром через контроль мировой энергетики»,— указал господин Лавров в интервью RT India.

Кроме того, США стремятся взять под свой контроль сотрудничество «Роснефти» с Венесуэлой, отметил глава российского МИДа. Новую сделку едва ли удастся назвать равноправной, убежден Сергей Лавров. «Сейчас уже все в открытую говорят, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, ее национальная нефтяная компания выстраивает свою дальнейшую деятельность в координации с США»,— подчеркнул министр.

В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также их дочерних структур. ЛУКОЙЛ начал переговоры о продаже своих зарубежных активов. К концу апреля компания достигла предварительного соглашения о продаже Lukoil International GmbH с американским инвестиционным фондом Carlyle.