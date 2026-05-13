ГИБДД Ямала опровергла информацию о сильной задержке ДПС на пути к месту аварии

Госавтоинспекция Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) опровергла информацию о сильной задержке в прибытии экипажа ДПС на место смертельной аварии. Соответствующее сообщение региональная ГИБДД разместила в соцсетях.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ямала, в одной из местных групп во «ВКонтакте» появилась публикация о ДТП со смертельным исходом в Лабытнанги 10 мая. Согласно информации в ней, сотрудники прибыли на место только через час после происшествия.

«Данные сведения не соответствуют действительности. Согласно официальным информационным базам, сообщение о ДТП поступило в 5:29, а экипаж ДПС прибыл на место происшествия в 5:30»,— рассказали в ямальской Госавтоинспекции. Кроме того, факт нетрезвого состояния водителя в момент аварии в данный момент не подтвержден.

Ирина Пичурина