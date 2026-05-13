Более 100 студенток в Удмуртии получают пособие по беременности

105 студенток вузов и ссузов Удмуртии на данный момент получают единовременное пособие за отпуск по беременности и родам. Как сообщили в отделении СФР по республике, в 2026 году размер выплаты составляет 85,7 тыс. руб.

«Право на выплату имеют студентки только очной формы обучения. При этом не зависит от того, учатся они на бюджетной или платной основе, получают ли стипендию»,— говорится в сообщении. Отпуск по беременности составляет в среднем 140 дней.

Напомним, с 1 января 2025 года в Удмуртии ввели единовременную выплату для беременных студентов в размере 150 тыс. руб. С начала 2026-го выплату получили 67 женщин.

Коэффициент рождаемости в Удмуртии по последним данным составляет около 1,4 ребенка на одну женщину. Президент Владимир Путин предложил главе Удмуртии Александру Бречалову на встрече летом 2025-го ориентироваться на показатель не менее 2,1 к 2030-му. Удмуртстат прогнозирует такой коэффициент только к 2042 году.

