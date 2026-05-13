«Моспроект-3» прокомментировал штраф за нарушения при стройке метро в Челябинске

Генподрядчик строительства метротрамвая в Челябинске, АО «Моспроект-3», рассказал подробности дела, в рамках которого его оштрафовали на 300 тыс. руб. Как пояснил “Ъ-Южный Урал“ представитель компании, Уральское управление Ростехнадзора, подавшее иск, обнаружило три нарушения при проверке стройплощадки на Овчинникова. Два из них уже устранены.

В компании подчеркнули, что ведомство также просило приостановить строительные работы. Однако суд это требование отклонил. Оставшееся замечание связано с «оформлением акта освидетельствования скрытых работ».

«Его устранение требует корректировки проектной документации и участия нескольких участников строительного процесса. Срок устранения соответствующего замечания был продлен надзорным органом. В ходе судебного заседания компания указала, что приостановление работ не способствовало бы более оперативному устранению замечания и могло бы создать дополнительные риски для сроков реализации проекта первой линии метротрамвая в Челябинске»,— отметили в АО «Моспроект-3».

Компания заключила, что строительные работы продолжаются в штатном режиме.

Как сообщал “Ъ-Южный Урал“, 12 мая Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал АО «Моспроект-3» на 300 тыс. руб. по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Часть статьи, вменяемая «Моспроекту-3», подразумевает несоблюдение требований, которые повлекли отступления от проектных параметров сооружений, затронули надежность и безопасность объектов либо причинили вред людям, имуществу или окружающей среде.

Ольга Воробьева