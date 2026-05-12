Генподрядчика челябинского метротрамвая оштрафовали за нарушения при стройке

АО «Моспроект-3», являющееся генеральным подрядчиком челябинского метротрамвая, привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Компанию оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Заявление о признании организации виновной в нарушениях подало Уральское управление Ростехнадзора. Часть статьи, вменяемая «Моспроекту-3», подразумевает несоблюдение требований, которые повлекли отступления от проектных параметров сооружений, затронули надежность и безопасность объектов либо причинили вред людям, имуществу или окружающей среде. В качестве третьих лиц в деле принимали участие АО «Челябинский метротрамвай» и федеральное бюджетное учреждение «Росстройконтроль». Подробности иска неизвестны.

Виталина Ярховска