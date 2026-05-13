Производство молока в Удмуртии увеличилось на 6% в первом квартале

Валовый надой молока в Удмуртии в январе—марте вырос на 6% год к году — до 291,7 тыс. т. По производству этого продукта республика заняла третье место в ПФО, уступив только Башкирии (321,5 тыс. т) и Татарстану (573,2 тыс. т). Об этом сообщает Удмуртстат.

Основной прирост надоя в Удмуртии в первом квартале обеспечили сельскохозяйственные организации — на 7,1%. по хозяйствам населения снижение на 14,8%, по фермам — на 2,3%. Производство скота и птицы на убой за указанный период увеличилось на 3,1% (39,5 тыс. т), яиц, напротив, снизилось на 2,3% (238,6 млн штук).

Напомним, поголовье КРС в хозяйствах всех категорий Удмуртии за 2025 год увеличилось на 0,4%, до 333,9 тыс. голов. Количество коров увеличилось на 1,5%, до 137,1 тыс. животных.