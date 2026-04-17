Поголовье коров в Удмуртии увеличилось на 1,5% за год

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий Удмуртии увеличилось за 2025 год на 0,4%, до 333,9 тыс. голов. Такие данные приводит Удмуртстат. В частности, количество коров увеличилось на 1,5%, до 137,1 тыс. животных.

По другим сегментам наблюдается спад. В частности, количество свиней за указанный период сократилось до 212,7 тыс. голов (-6,2%), овец и коз — до 30,2 тыс. (-30,3%), лошадей — до 1,9 тыс. (-5,1%), пчел — до 38,9 тыс. (-4,8%).

Основное поголовье КРС и свиней содержатся в сельскохозяйственных организациях — 86,9% (+3,6 п. п. за год) и 95,5% (+2,1 п. п.) соответственно. В частности, доля хозяйств населения по КРС снизилась с 7,4 до 4,9%.

Напомним, ключевой отраслью для Удмуртии остается молочное производство: в 2025 году в регионе было произведено чуть более 1,1 млн т молока, что на 6,8% больше, чем годом ранее. По надою республика вошла в тройку лидеров ПФО. Эксперты указывают, что не всем хозяйствам следует «гнаться за молоком», следует рассматривать и другие отрасли, например, ягодное направление и овощеводство.

