Чиновники объяснили обвал тротуара на улице Генерала Рыленко вандализмом

Провалы на тротуаре на улице Генерала Рыленко возникли «из-за фактов вандализма на системе ливневой канализации», рассказал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

«Здесь с наступлением весны размылся грунт из-за фактов вандализма на системе ливневой канализации, что привело к провалу на тротуаре», — объяснил чиновник.

На улице Генерала Рыленко, построенной в 2024 году, уже несколько раз случались провалы и размывы грунтовой насыпи. Как сообщал «Ъ-Уфа», в середине прошлого года были повреждены откос развязки, тротуар и перила. В начале прошлой недели городские СМИ сообщали о новом инциденте — пришел в негодность пешеходный спуск с развязки.

Городские власти обсудили корректировку проекта во избежание повтора подобных случаев, отчитался господин Нурдавлятов.

Стоимость строительства улицы Генерала Рыленко и развязки с улицей Пугачева превысила 3,9 млрд руб.

Идэль Гумеров