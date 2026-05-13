Бывший замглавы Bank of China арестован по подозрению во взяточничестве

Прокуратура китайской провинции Чжэцзян приняла решение об аресте бывшего заместителя руководителя Bank of China Линь Цзинчжэня. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщило в среду Центральное телевидение Китая (CCTV). Линь Цзинчжэнь — член парткомитета банка. В прошлом он занимал должность замглавы отделения Bank of China в Сянгане.

В ноябре 2024 года был приговорен к смертной казни глава совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ, которому инкриминировалось получение взяток и неправомерная выдача кредитов. В августе 2025 года пожизненное заключение назначено судом заместителю председателя правления Agricultural Bank of China (ABC Bank, «Сельскохозяйственный банк Китая») Лоу Вэньлуну.

В январе глава КНР Си Цзиньпин объявил ситуацию с коррупцией в стране «сложной и напряженной» и призвал к решительным действиям «по искоренению взяточничества и лишению коррупционеров укрытия в стране». В плане 15-й пятилетки (2026—2030 годы) предусмотрено ужесточение мер против коррупции в сферах, где сосредоточена власть, значительные финансовые потоки и ресурсы. По данным Верховного народного суда КНР, в 2025 году судами рассмотрено 36 тыс. коррупционных дел, что на 22,4% больше, чем в предыдущем году. Взыскано или конфисковано свыше $2,63 млрд незаконных доходов.

Эрнест Филипповский

