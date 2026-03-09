Число дел о коррупции в Китае за год выросло на 22%

В 2025 году суды Китая рассмотрели 36 тыс. дел, связанных с взяточничеством и другими должностными преступлениями, что на 22,4% превышает показатели предыдущего года, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Верховного народного суда КНР.

В рамках борьбы с коррупцией суды активизировали работу по поимке беглых должностных лиц и укреплению трансграничного антикоррупционного контроля, взыскав или конфисковав 2,63 млрд долларов незаконных доходов.

В проекте 15-го пятилетнего плана развития Китая на 2026–2030 годы предусмотрено ужесточение мер против коррупции в сферах, где сосредоточена власть, значительные финансовые потоки и ресурсы.

В январе председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что ситуация в области борьбы с коррупцией остается сложной и напряженной, а задача по устранению условий для ее распространения — трудной и многосложной.

Си Цзиньпин назвал коррупцию «тигром, преграждающим путь развития партии и страны», и призвал к решительным действиям «по искоренению взяточничества и лишению коррупционеров укрытия в стране».