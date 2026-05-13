Главный тренер ХК «Трактор» Евгений Корешков покидает пост

Евгений Корешков уходит с поста главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщает пресс-служба ХК. Он занимал должность всего полгода.

Евгений Корешков вошел в тренерский штаб «Трактора» 21 ноября 2025 года. На пост главного тренера он был назначен 16 декабря. Под руководством специалиста хоккейный клуб занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах «черно-белые» одержали 18 побед. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина «Трактор» уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4 в серии.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в следующем сезоне челябинский клуб возглавит американский тренер Скотт Гордон. С ним достигнута предварительная договоренность. Контракт планируют заключить в июне на год.

