СК завел дело после жалоб жильцов пяти домов в Ижевске на отсутствие канализации

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело после жалоб жильцов пяти многоквартирных домов на улице Зимней в Ижевске на отсутствие центральной канализации. Как сообщили в ведомстве, расследование идет по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в домах проживает 40 семей. Жильцы пожаловались на антисанитарию «Народному фронту». Дома были построены в 1980-е. Подстанция, обслуживающая систему водоотведения, сгорела в 1990-Е. Вместо канализации были оборудованы ливневые колодцы, которые не справляются со сточными водами. В результате дома регулярно подтапливает: нечистоты попадают в подъезд, образуется скверный запах. Обитатели также указывают на разрушающуюся кровлю. следствие даст оценку действиям сотрудников управляющей компании.