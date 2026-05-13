На подлете к Москве сбит беспилотник

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил господин Собянин. Информацию о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не привел.

В аэропорту Шереметьево в 7:49 мск сняты ограничения на полеты. Аэропорты Внуково и Домодедово закрыты более трех часов.

В ночь на 13 мая над российскими регионами уничтожены 286 БПЛА. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.