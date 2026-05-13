Силы ПВО за ночь сбили над Россией 286 БПЛА

В период с 20:00 мск 12 мая до 7:00 13 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 286 беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В частности, в Ростовской области отразили атаку двух десятков БПЛА: в хуторе Лихой повреждены кровля и остекление частного дома, в Зимовниковском и Красносулинском районах повреждены установки ветроэлектростанции, никто не пострадал. В Ярославле обломок беспилотника попал в промышленный объект. В Белгородской области вчера вечером пострадал один мирный житель, в Брянской — двое. В Тульской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.