Общественники попросили правительство ввести маркировку для чипсов и колбасы

Движение «Здоровое Отечество» призвало принять меры по регулированию производства и дистрибуции продуктов питания. Организация предлагает по аналогии с табачными изделиями ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде ультрапереработанных продуктов, включая чипсы, колбасы, сосиски. Об этом сказано в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина (документ есть у «Ъ»).

«Здоровое Отечество» уверено, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.

Организация предложила сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными, в особенности на детское питание и молочную продукцию. Помимо этого общественники выступают за запрет использования опасных пищевых добавок, в первую очередь диоксида титана (E171), используемого, например, в производстве чипсов. Также «Здоровое Отечество» выступает за создание в магазинах специальной полки для небольших фермерских продуктов, за увеличение господдержки фермеров и небольших производителей.

В аппарате правительства подтвердили «Ъ» получение обращения. Оно перенаправлено на рассмотрение в Роспотребнадзор, Минпромторг и Минсельхоз. Роспотребнадзор пообещал рассмотреть письмо и направить ответ в установленном порядке.

Подробности — в материале «Ъ» «Очередь за колбасой».