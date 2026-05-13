Очередь за колбасой

Общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, включая колбасы и чипсы. Они также выступают за утверждение обязательных ГОСТов для пищевых продуктов. В российском законодательстве отсутствует термин «ультрапереработанный продукт», что делает его маркировку невозможной. Введение же обязательных ГОСТов может привести к снижению разнообразия и конкурентоспособности в пищевой отрасли, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось обращение движения «Здоровое Отечество» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять ряд мер по регулированию производства и дистрибуции продуктов питания.

Организация предлагает по аналогии с табачными изделиями ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде ультрапереработанных продуктов, включая чипсы, колбасы, сосиски.

Из письма следует, что это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки, а также долю фальсификата в молочной продукции. По данным общественников, около 40% граждан регулярно употребляют переработанное мясо.

Помимо этого, «Здоровое Отечество» предложило сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными, в особенности на детское питание и молочную продукцию. Также предлагается запретить использовать опасные пищевые добавки, в первую очередь диоксид титана (E171), используемый, например, в производстве чипсов. По словам собеседника “Ъ” на пищевом рынке, Е171 — популярная добавка, которая требуется для придания продукции белого цвета. Она активно используется, например, для изготовления глазури. Но у производителей чипсов такой потребности нет, говорит эксперт.

Среди прочих мер «Здоровое Отечество» выступает за создание в магазинах специальной полки для небольших фермерских продуктов, а также за увеличение господдержки фермеров и небольших производителей. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов говорит, что выделение отдельных полок и зон для фермерской продукции уже встроено в работу крупных федеральных сетей. По его данным, локальные производители сейчас формируют более 35% продовольственного ассортимента в сетях, а в категориях овощей, хлеба, молока и мясной продукции их доля в отдельных регионах достигает 95%.

Руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская заявила “Ъ”, что государство должно создать понятные и прозрачные правила, при которых гражданин сможет сделать осознанный выбор в пользу более качественного и безопасного питания.

В аппарате правительства подтвердили “Ъ” получение обращения. Оно перенаправлено на рассмотрение в Роспотребнадзор, Минпромторг и Минсельхоз, куда “Ъ” направил запросы. Роспотребнадзор рассмотрит письмо и направит ответ в установленном порядке, сообщили “Ъ” в ведомстве. Ранее Владимир Путин одобрительно отнесся к высказанной госпожой Лещинской идее запретить продажу вейпов в России (см. “Ъ” от 6 ноября 2025 года).

Собеседник “Ъ” в одной из крупных пищевых компаний сомневается, что дискуссия о дополнительной маркировке в утрапереработанной продукции «в ближайшее время станет осмысленной». «Это популярная тема на Западе»,— добавляет он. Сейчас термин «ультрапереработанный продукт» не закреплен в обязательных требованиях технических регламентов и документах по стандартизации, подтверждают в Роскачестве. Идентифицировать такие продукты для специальной маркировки или размещения информации в рознице в соответствии с законом невозможно, поясняют там.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин введение маркировки ультрапереработанной продукции считает популизмом: «Страшные картинки придется клеить на очень большое число традиционных для России продовольственных товаров». Переработка нужна для того, чтобы продукты могли дольше сохранять годность без потери качества и безопасности, поясняет он. Переработанная продукция может нанести вред только при чрезмерном потреблении, но в РФ потребление, например, колбас составляет около 40 грамм на человека в сутки, что соответствуют норме, добавляет господин Юшин.

Геннадий Онищенко, академик РАН, 19 ноября 2020 года, «Комсомольская правда»: «В нашей стране очень много людей живут бедно, и у них выбора — хлеб заменить на овощи, красное мясо на белое и так далее — просто нет».

Безопасность продукции в пищевой отрасли сегодня регулируется техническими регламентами и введение обязательных ГОСТов сделает мясные изделия разных предприятий на рынке идентичными и уничтожит ценность бренда, снизит конкуренцию и лишит потребителей новинок, считает эксперт. Екатерина Лещинская говорит, что «Здоровое Отечество» выступает за поэтапное усиление роли государственных стандартов в пищевой промышленности.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Мария Барановская