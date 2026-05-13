Обломок беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле

В Ярославе обломок сбитого БПЛА попал в промышленный объект, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram. Люди не пострадали. Какой именно объект был поражен, он не уточнил.

Губернатор добавил, что за время ночного налета силы ПВО и радиоэлектронной борьбы смогли сбить большинство беспилотников. В регионе сохраняется угроза налета БПЛА, отметил губернатор.

Также господин Евраев сообщил, что на территории области могут лежать фрагменты сбитых БПЛА. Он написал, что обломки важны для следствия и призвал не приближаться к ним и не пользоваться телефонами, а сообщить о находке в экстренные службы.