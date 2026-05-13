Трамп не исключил продление разрешения на покупку нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп не отрицает возможность продления разрешения на закупки российской нефти. Действующая лицензия, которую ввели ради снижения последствий топливного кризиса, истекает 16 мая.

«Мы будем делать все, что будет нужно»,— сказал американский президент, отвечая на вопрос, возможно ли продление лицензии. Он добавил, что конфликт между США и Ираном скоро закончится, после чего цены на нефть существенно упадут.

В апреле министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать лицензию на продажу нефти из РФ. Разрешение, которое позволяет продажу, перевозку и выгрузку уже загруженных на танкеры российской нефти и нефтепродуктов, была продлена 18 апреля после окончания действия такого же документа от 19 марта.